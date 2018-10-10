الدفاع الروسية: إرهابيون في سوريا يستولون على غاز الكلور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مواد سامة وقعت في أيدي المسلحين الإرهابيين في سوريا الثلاثاء، ملقية باللائمة في ذلك على "تصرفات غير مسؤولة من قبل ممثلي الدول الغربية".

وأفاد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الفريق فلاديمير سافتشينكو، أن مجموعة من المسلحين الموالين لـ"داعش" هاجمت، مساء أمس الثلاثاء، مقرا لتنظيم "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا) بالقرب من بلدة اللطامنة بشمال محافظة حماة.

وبحسب رئيس المركز، فقد أدى الهجوم إلى مقتل 4 من المسلحين، واثنين من نشطاء منظمة "الخوذ البيضاء"، إضافة إلى استيلاء المهاجمين على أسطوانتين من غاز الكلور.

وتابع سافتشينكو أن الاسطوانتين المسروقتين تم نقلهما إلى جنوب محافظة حلب وتسليمهما هناك لعناصر تنظيم "حراس الدين" الإرهابي المتصل بـ"داعش".

وتابع رئيس المركز الروسي ومقره قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية: "الدول الغربية إذ تخطط لاستفزازات ضد القوات الحكومية السورية باستخدام عصابات تابعة لها، لا تأخذ في الحسبان تعقيد الوضع في المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب. وقد أدت هذه التصرفات غير المسؤولة إلى وقوع المواد السامة في أيدي إرهابيي داعش الذين لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم".

المصدر: تاس