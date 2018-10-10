بري: اقتصاد لبنان "هش للغاية" وآن الأوان لتشكيل الحكومة

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، أن الوضع الاقتصادي "هش للغاية"، وأن الوقت حان كي يتحمل الجميع مسؤولياتهم بشأن تشكيل حكومة جديدة.

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وقال بري إن البعض رأى "أجواء إيجابية وواعدة" في المشاورات الجارية منذ أشهر بشأن تشكيل الحكومة.

وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني، أنه آن الأوان لكي يتحمل الكل مسؤولياتهم من أجل حسم موضوع تشكيل الحكومة، داعيا إلى تواضع كل الأطراف في التعامل مع عملية التشكيل.

وحول أجواء التحرك في ملف التشكيل، قال بري أمام النواب خلال لقاء الأربعاء: "ما تقول فول غير ما يصير بالمكيول"، لافتاً إلى أن هناك حركة ناشطة اليوم، والبعض يتحدث عن أجواء إيجابية وواعدة".

ومنذ إجراء الانتخابات النيابية في مايو الماضي، تمّ تكليف سعد الحريري، بإعادة تشكيل حكومة لبنانية جديدة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لغاية اليوم، بسبب المطالب المتضاربة للكتل النيابية والأحزاب التي تمثلها.

وجدّد بري القول بأن الوضع الاقتصادي دقيق للغاية، وهذا يفترض منا أن نتعاون جميعاً لمواجهة هذا الاستحقاق الذي يؤثر على الوضع العام في البلاد.

وأعلن أن التردي الاجتماعي والخدماتي ناتج عن عدم تطبيق القوانين، وأكد أن المجلس النيابي سيستمر بتحمل مسؤولياته والقيام بدوره، لافتا إلى أنه ستكون هناك جلسة تشريعية قبل نهاية هذا الشهر.

وأطلق رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، صرخة خلال اعتصام نظمه الاتحاد ولجنة العمال الموظفين المسرحين من شركة "سعودي أوجيه" العائدة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في ساحة رياض الصلح، المقابلة للسراي الحكومي، دعا فيها "رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة والنزول إلى الشارع والاستماع إلى معاناة الشعب وصرخاته قبل أن ينفد صبر الناس".

المصدر: وكالات