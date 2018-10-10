دمج الجيشين المصري والسعودي في المنطقة الجنوبية العسكرية (صور وفيديو)

انطلقت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك (تبوك–4) الذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية، ويستمر لعدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

وقام الجيشان المصري والسعودي بعمليات دمج لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين، بعد أن وصلت القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في التدريب إلى مصر.

وتم عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية للاستفادة من الخبرات القتالية لكلا الجانبين، وتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب، ونفذت القوات المشاركة العديد من الرمايات من أوضاع الرمي المختلفة باستخدام مقلدات المايلز.

ونفذت القوات المسلحة المصرية والسعودية العديد من التدريبات المشتركة وأبرزها التدريب البحري (مرجان)، والتدريب الجوي (فيصل)، كما شاركتا في تدريبات رعد الشمال ودرع الخليج وتحية النسر والنجم الساطع.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة