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سليماني يعزي نصر الله

أخبار العالم العربي

سليماني يعزي نصر الله
AFP
قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني
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وجه قائد "فيلق القدس" الإيراني اللواء قاسم سليماني، يوم الأربعاء رسالة إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

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حزب الله اللبناني وفاة "أم عماد" والدة أبرز قادة حزب الله العسكريين

وقدم اللواء سليماني في الرسالة التعازي لنصر الله بوفاة والدة عماد مغنية.

وقال قائد "فيلق القدس" الإيراني "تلك الأم كانت مصدر فيض ورحمة، تلك الأم يجب أن تسمى بأم حزب الله".

وأشار سليماني إلى أن "أم عماد" امرأة أسطورية، دافعت عن الإسلام ولبنان والمقاومة، وأدخلت الرعب والخوف إلى إسرائيل، ووهبت نفسها وعائلتها وأولادها قرابين للإسلام ولبنان، وكانت العين والأذن واللسان لهذا النهج.

وأكد أن "أم عماد ليست أمّا لعماد وإخوته، بل كانت أما لكل شهداء لبنان، ولم تتوان يوما عن الدفاع عن المقاومة".

paltoday.ps

المصدر: سبوتنيك

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