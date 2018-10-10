العثور على رفات 75 جثة بمقبرة جماعية في سرت الليبية

أعلن مسؤول ليبي عن العثور على قبر جماعي يحتوي على رفات 75 جثة متحللة بالقرب من مدينة سرت الليبية التي كانت معقلا لتنظيم "داعش" قبل طرد عناصره منها أواخر عام 2016.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم المجلس البلدي في سرت، محمد الأميل، قوله إن مواطنا تقدم ببلاغ يفيد بوجود "مقبرة جماعية ببلدة الظهير غرب المدينة، حيث انتقلت قوة أمنية للمنطقة المذكورة والتي هي عبارة عن أرض زراعية، وتم العثور فيها على 75 جثة متحللة".

وأضاف الأميل أن "الجثث تم إخراجها بحضور النيابة العامة والقوة المكلفة بتأمين سرت والهلال الأحمر بالمدينة"، مرجحا بأن الجثث تعود لعناصر تنظيم "داعش"، دون تأكيد على ذلك.

يذكر، أن تنظيم "داعش" سيطر على سرت في يونيو عام 2015. وتمكنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية من طرد مسلحي التنظيم من المدينة بعد معارك ضارية في ديسمبر 2016.

المصدر: فرانس برس