محافظ الأنبار: الطريق الدولي الرابط بين العراق وسوريا من الناحية الفنية واللوجستية أصبح جاهزا

أفاد محافظ الأنبار العراقي علي فرحان حميد لـ قناة RT اليوم الأربعاء، بأن الطريق الدولي الواصل بين العراق وسوريا أصبح جاهزا من الناحية الفنية واللوجستية.

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وأضاف المحافظ أن هناك إلحاحا من الجانبين العراقي والسوري، ومن المناطق المجاورة لفتح هذا المعبر، الذي يعتبر هاما بالنسبة للعراق والدول المجاورة.

ولدى سؤاله عن إعلان فتح الطريق الدولي الرابط بين سوريا والعراق قال" ننتظر القرار الأمني حتى يكون جاهزا، وهناك عمليات عسكرية لتأهيل هذه الطرق بالتعاون مع الجانب السوري".

وحول سؤاله عن فتح المنطقة الخضراء في العراق أمام المواطنين، أفاد بأن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي يدعو لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين وهو من يصرح بذلك.

المصدر: RT