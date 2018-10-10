 
مباشر

محافظ الأنبار: الطريق الدولي الرابط بين العراق وسوريا من الناحية الفنية واللوجستية أصبح جاهزا

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwnl

أفاد محافظ الأنبار العراقي علي فرحان حميد لـ قناة RT اليوم الأربعاء، بأن الطريق الدولي الواصل بين العراق وسوريا أصبح جاهزا من الناحية الفنية واللوجستية.

إقرأ المزيد
قوات أمنية في البصرة، أرشيف العراق.. انطلاق عملية أمنية جديدة في الأنبار

وأضاف المحافظ أن هناك إلحاحا من الجانبين العراقي والسوري، ومن المناطق المجاورة لفتح هذا المعبر، الذي يعتبر هاما بالنسبة للعراق والدول المجاورة. 

ولدى سؤاله عن إعلان فتح الطريق الدولي الرابط بين سوريا والعراق قال" ننتظر القرار الأمني حتى يكون جاهزا، وهناك عمليات عسكرية لتأهيل هذه الطرق بالتعاون مع الجانب السوري".

وحول سؤاله عن فتح المنطقة الخضراء في العراق أمام المواطنين، أفاد بأن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي يدعو لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين وهو من يصرح بذلك.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا يحدث في البيت الأبيض.. هل هو "انقلاب" على ترامب؟ (فيديو)