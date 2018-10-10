الحلبوسي يعلن موافقة أردوغان على زيادة الإطلاقات المائية للعراق

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الأربعاء، عن موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على زيادة الإطلاقات المائية للعراق.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان مقتضب، أعلن فيه" موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على طلب زيادة الاطلاقات المائية لضمان وصول المياه إلى كل محافظات العراق ومنها البصرة على وجه الخصوص".

وأضاف أن تركيا ستلتزم بالحصص المائية وتساند العراق بهذا الملف.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مكتبه بقصر دولما باهتشة في مدينة اسطنبول، رئيس مجلس النواب العراقي.

الرئيس أردوغان يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي في إسطنبولhttps://t.co/YxqtVhamTSpic.twitter.com/Fy4WpncU6n — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) 10 октября 2018 г.

وبحث محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، أزمة المياه مع نظيره التركي بن علي يلدريم الذي أشاد بعمق العلاقة التاريخية مع بغداد والمشتركات الكثيرة التي تربط البلدين.

ووصل رئيس مجلس النواب العراقي يوم الاثنين، إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأورآسيوية.

المصدر: موقع "السومرية نيوز" + الرئاسة التركية