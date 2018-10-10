بسبب رسوم كاريكاتيرية.. مواطن سعودي يواجه مجموعة من التهم

‏‫بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية يوم الأربعاء، بالنظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد مواطن وتم تسليمه لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة.

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ووُجّهت للمتهم تهم بارتكاب عدد من الجرائم، وهي التعاطف مع دولة معادية، ومخالفته سياسة المملكة في مقاطعتها، وتصريحه بأنها لا تستحق ذلك، وتواصله مع أشخاص مُعادين للمملكة.

كما ذكرت المحكمة أن المتهم قام بالإساءة لولاة أمر هذه البلاد بعمل أكثر من 100 رسم كاريكاتيري تضامنا مع دولة مُعادية ضد المملكة وحكومتها، مقابل مبلغ مالي.

وأشارت إلى المواطن السعودي أنتج وأعدّ وأرسل ما من شأنه المساس بالنظام العام.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية لم تكشف عن هوية المتهم.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية