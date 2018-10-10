 
مباشر

أحكام وعقوبات مشددة بسبب تصوير قاعدة عسكرية مصرية

أخبار العالم العربي

أحكام وعقوبات مشددة بسبب تصوير قاعدة عسكرية مصرية
Reuters
جنود مصريون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwmt

قضت محكمة شرق القاهرة العسكرية في قضية "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة لـ 4 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ 4 آخرين.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم واحد بالسجن 5 سنوات، وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة، وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهما.

إقرأ المزيد
عشماوي من هو "عشماوي" الإرهابي الخطير المعتقل في ليبيا.. وما علاقته بالجيش المصري (صور)

وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهما إلى النيابة العامة، لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بالنظر في محاكمتهم.

وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

المصدر: مصراوي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا يحدث في البيت الأبيض.. هل هو "انقلاب" على ترامب؟ (فيديو)