أحكام وعقوبات مشددة بسبب تصوير قاعدة عسكرية مصرية

قضت محكمة شرق القاهرة العسكرية في قضية "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة لـ 4 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ 4 آخرين.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم واحد بالسجن 5 سنوات، وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة، وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهما.

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وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهما إلى النيابة العامة، لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بالنظر في محاكمتهم.

وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

المصدر: مصراوي