السيسي يصل كريت للمشاركة في قمة ثلاثية مع قبرص واليونان (صور)

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى جزيرة كريت في مستهل زيارته الرسمية لليونان، وذلك للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، إن الرئيس المصري استهل الزيارة باللقاء مع رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس"، الذي أكد اعتزازه بزيارة السيسي وبخصوصية الروابط التاريخية بين مصر واليونان.

ومن جانبه، أشاد الرئيس المصري بعمق العلاقات المتميزة بين بلاده واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

والتقى السيسي أيضا مع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، وتطرق إلى آخر التطورات على الصعيد الإقليمي وجهود التوصل لتسوية سياسية للأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة.

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كما أعرب الرئيس القبرصي عن تقدير بلاده لدعم مصر للقضية القبرصية، وفقا لمرجعيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المصدر: المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية