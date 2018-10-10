ضابط مصري مبتور الساقين يرد على الإرهابي "عشماوي" بطريقة مميزة (صور)

رد ضابط مصري يدعى محمود عصام الكومي على الإرهابي "عشماوي"، بعد أن وقع في قبضة الجيش الليبي وتم ترحيله إلى مصر تمهيدا لمحاكمته، بشكل مؤثر.

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ونشر الضابط المصري صورة الإرهابي يدوسها بقدميه الاصطناعيتين اللتين فقدهما بعد استهداف المدرعة التي كان يقودها في التاسع من يناير عام 2016، أثناء تمشيطه لطرقات مدينة العريش، بعبوة ناسفة أسفرت عن إصابته ببتر في الساقين اليمنى أسفل الركبة واليسرى أعلى الركبة، وانفجار مقلة العين اليمنى وشظايا بالعين اليسرى واليدين.

وقال الكومي:" علمت بخبر إلقاء القوات المسلحة الليبية القبض على الإرهابي الهارب هشام عشماوي في مدينة درنة عبر التلفاز، إنه صيد ثمين والخبر أثلج صدري".

وعن الصورة التي نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح الكومي أن فكرتها تحمل دلالات رمزية قائلا: "الباطل حتى ولو كان صوته عاليا لن ينتصر على الحق لأننا أصحاب رسالة وندافع عنها"، مشيرا إلى أن الخائن الذي يخون مهنته وزملاءه الذين كان يخدم وطنه معهم يوما، مكانه الطبيعي "تحت الجزمة"، وأن علم مصر لا بد وأن يظل مرفرفا فوق الرؤوس.

المصدر: الوطن