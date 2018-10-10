الشرطة الأمريكية تنشر صورة المتهم بقتل مبتعث سعودي في ميامي

نشرت الشرطة الأمريكية صورة لشخص يشتبه بارتكابه جريمة قتل المبتعث السعودي في جامعة ميامي ياسر أبو الفرج، وعلقت بأن المذكور مطلوب للاستجواب.

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وقالت الشرطة، اليوم الأربعاء، في منشورها إنها تلاحق شخصا بذات المواصفات ويملك دراجة نارية، مؤكدة أنها تبحث عنه للتحقيق فقط. وطلبت من أي شخص لديه معلومات عن الجريمة، الاتصال بها، معلنة عن مكافأة قدرها 3000 دولار لمن يدلي بمعلومات عن الجريمة.

يذكر أن الشرطة كانت قد أعلنت عثورها على جثة المبتعث السعودي مقتولا في شقته.

وقالت إن آثار كدمات متعددة بدت على المجني عليه، مبينة أنه كان يدرس الهندسة المعمارية في جامعة ميامي، منذ عامين، مؤكدة على أن التحقيقات ما زالت جارية.

المصدر: عكاظ