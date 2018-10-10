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مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 بانهيار مبنى في البحرين

أخبار العالم العربي

مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 بانهيار مبنى في البحرين
Reuters Hamad I Mohammed
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أعلنت وزارة الداخلية البحرينية مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، جراء انهيار مبنى سكني في العاصمة المنامة في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة إنه تم العثور على ثلاث جثث في الموقع في حي السلمانية في المنامة، وتوفي شخص في المستشفى.

وأوضحت الوزارة أمس عبر حسابها على موقع "تويتر" أن مبنى سكنيا قديما من طابقين انهار في منطقة السلمانية، وباشرت 11 آلية للدفاع المدني و15 دورية أمنية و60 ضابطا وفردا و19 سيارة إسعاف، الإجراءات لإنقاذ المصابين. 

المصدر: رويترز

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