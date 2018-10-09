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علاء مبارك يشيد بمآثر خصم والده

أخبار العالم العربي

علاء مبارك يشيد بمآثر خصم والده
Sputnik
حسني مبارك
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أشاد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق، بالقائد العسكري المصري سعد الدين الشاذلي، رغم سلب حسني مبارك منه كل الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها وحبسه.

على الرغم من الخلاف التاريخي المعروف بين الرئيس الأسبق حسني مبارك، والفريق الراحل سعد الدين الشاذلي أحد أبطال حرب أكتوبر وواضع خطة الحرب الرئيسية، إلا أن علاء مبارك أظهر رأيًا مخالفًا لرأي والده عن "الشاذلي" حيث أشاد به واعتبره أحد أبطال أكتوبر".

وقال علاء: "رغم أي شيء فالفريق الشاذلي رحمة الله عليه بطل من أبطال أكتوبر له كل الاحترام والتقدير، وندعو له بالرحمة والمغفرة."

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يذكر أن الفريق سعد الدين الشاذلي عاد إلى مصر مساء 14 مارس 1992، بعد أن قضى 14 سنة منفيا في الجزائر منها سنتان في عهد الرئيس أنور السادات، و12 سنة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتم القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة وصودرت منه جميع الأوسمة والنياشين وأجبر على قضاء مدة الحكم عليه بالسجن الحربي التابع للجيش الثالث الميداني.

ووجهت للفريق للشاذلي تهمتان وهي نشر كتاب دون موافقة مسبقة عليه، والتهمة الثانية هي إفشاء أسرار عسكرية في كتابه، وأنكر الشاذلي صحة التهمة الأخيرة بشدة، بدعوى أن تلك الأسرار المزعومة كانت أسرارا حكومية وليست أسرارا عسكرية. وطالب الفريق الشاذلي أن تتم إعادة محاكمته وبشكل علني إلا أن طلبه قد رفض.

المصدر: تويتر + RT

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