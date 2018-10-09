5 ملفات هامة خلال لقاء بوتين والسيسي

يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، يوم 17 أكتوبر في سوتشي لمناقشة مجموعة هامة من القضايا كالتعاون العسكري التقني وعودة السياحة بين البلدين.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـRT، أن جدول المباحثات سيضم 5 ملفات هامة وهي كالتالي:

عودة السياحة بين مصر وروسيا

يستعد الرئيسان لمناقشة عودة السياحة بين روسيا والمنتجعات السياحية في مصر، إذ توقف الطيران بشكل كامل بين روسيا ومصر، عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء في 31 أكتوبر 2015، والتي راح ضحيتها 224 مواطنا روسيا، قبل أن يعود الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة شهر أبريل 2018.

Sputnik

التعاون العسكري التقني

تتعاون موسكو والقاهرة بشكل كبير في المجالات العسكرية، حيث شاركت القوات المصرية في الفترة الأخيرة في الألعاب العسكرية الدولية "آرميا – 2018"، وحقق خلالها الجيش المصري مراكز متقدمة، ومن المقرر أن تشارك القوات الروسية في مناورات عسكرية في مصر في الفترة من 13 إلى 26 أكتوبر بين قوات المظليين في كلا البلدين.

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المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس

صادق مجلس الوزراء المصري، على اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصنيع منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج تدريب في مختلف القطاعات الصناعية.

مشروع الضبعة النووي

تستعد مصر لوضع اللمسات النهائية لتنفيذ مشروع الضبعة النووي، حيث تنفذ روسيا المشروع، وستضم المحطة أربع وحدات طاقة بقدرة 1200 ميغاوات لكل منها، بداخل كل وحدة مفاعل نووي من الجيل الثالث المطور "3+"، الذي يتمتع بأعلى معايير الأمان فيما يسمى بـ"معايير ما بعد فوكوشيما".

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اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المفاوضات بشأن إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر ستبدأ في المستقبل القريب.

ويهدف الاتحاد الأوراسي إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين أعضائه، وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية نقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة وانتهاج سياسة متفق عليها فيما يخص أهم قطاعات الاقتصاد، وهي التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر: RT