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شاهد.. الجيش المصري يعرض أسلحة "حرب أكتوبر" 1973

أخبار العالم العربي

شاهد.. الجيش المصري يعرض أسلحة
EgyArmySpox/Facebook
أسلحة الجيش المصري في المعرض
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عرضت القوات المسلحة المصرية أسلحتها القديمة، والتي استخدمتها في حرب أكتوبر في معرض بعنوان "ذاكرة أكتوبر 2018".

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ونظمت هيئة البحوث العسكرية المصرية المعرض السنوي الحادي عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2018"، والذي يقام في الفترة من 8 وحتى 11 الشهر الجاري في بانوراما حرب أكتوبر وذلك في إطار احتفالات القوات المسلحة المصرية بالذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر.

ويضم المعرض العديد من الأجنحة والمعروضات في مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور التي وثقت مراحل حرب أكتوبر، ودور الجيش في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة في كافة المجالات.

ويحتوى المعرض على جناح للأسلحة والمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر، ويضم نماذج للأسلحة والمعدات التخصصية للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

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