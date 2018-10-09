تدخل "رفيع" المستوى يمنح الروائي يوسف زيدان تأشيرة دخول العراق

أفاد مراسلنا في بغداد، اليوم الثلاثاء، بأن اتصالات من مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة العراقية ساعدت الروائي المصري يوسف زيدان بالحصول على تأشيرة دخول لبغداد خلال ساعات قليلة.

وكتب يوسف زيدان، أمس الاثنين، على صفحته في الفيس بوك بأنه لم يتمكن من زيارة بغداد خلال مشاركته في معرض أربيل الدولي للكتاب، بسبب التأشيرة التي حصل عليها من سلطات الإقليم الكردي والتي لا تسمح له بزيارة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية.

وقال مراسل RT في بغداد إنه "في ليلة أمس تدخلت أطراف رفيعة المستوى في الدولة العراقية، منها وزير الخارجية إبراهيم الجعفري والسفير العراقي لدى مصر حبيب الصدر لمنح زيدان التأشيرة الاتحادية".

وأضاف "صباح اليوم تم منحه تأشيرة الدخول لكل الأراضي العراقية".

وكتب يوسف زيدان اليوم الثلاثاء على صفحته في الفيس بوك "اتصل بي السفير العراقي لدى القاهرة فعلاً، مساء أمس، ووعدني بإعطائي تأشيرة السفر صباحاً .. لكن موعد اللحاق بالطائرة كان قد فات، كما وصلتني اتصالات من "أعلى المستويات" العراقية، تعدني بحلِّ الإشكال وتؤكد اهتمامهم بزيارتي.

وقال "صباح اليوم أرسلت جواز سفري وحصلت على الفيزا ، وسوف أطير من القاهرة إلى أربيل عصر اليوم، مبتهجَ القلبِ بهذا الوئام بين السلطات العراقية (المركزية والمحلية) وبأنني سألتقي بالقراء والأصدقاء العراقيين، وبأن الثقافة أصلحت ما أفسدته السياسة".