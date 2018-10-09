شاهد.. اعترافات عشماوي بعد القبض عليه في ليبيا

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو جديدا للإرهابي المصري هشام عشماوي، المقبوض عليه من قبل الجيش الوطني الليبي في إحدى ضواحي مدينة درنه.

وتحدث هشام عشماوي لأول مرة، خلال استجوابه لدى سلطات التحقيق الليبية، وقال إنه كان رائدا في الصاعقة، وأدلى بكلمات غير مفهومة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وألقت قوات الجيش الوطني الليبي القبض على الإرهابي هشام عشماوي، الضابط المفصول من القوات المسلحة المصرية في عام 2012، بعد تورطه في عشرات العمليات العسكرية الإرهابية ضد مصر وليبيا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية