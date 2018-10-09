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رئيس الوزراء البحريني: نتطلع للتعاون مع روسيا في مختلف المجالات

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رئيس الوزراء البحريني: نتطلع للتعاون مع روسيا في مختلف المجالات
RT
رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة والسفير الروسي لدى المملكة فاغيف غارييف
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نوه رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة، بالدور المتعاظم للحكومة الروسية ومكانتها العالمية المتنامية اقتصاديا وسياسيا لدى استقباله السفير الروسي فاغيف غارييف لدى المملكة.

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وأكد آل خليفة على دور روسيا في حفظ الأمن والاستقرار العالمي. 

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء في قصر القضيبية في العاصمة المنامة اليوم، سفير روسيا  لدى المملكة فاغيف غارييف، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في البحرين.

وخلال اللقاء أكد آل خليفة أن بلاده دائمة التطلع للمزيد من التعاون مع روسيا في مختلف المجالات، معربا عن الارتياح لقوة ومتانة العلاقات البحرينية الروسية، وما تشهده من نمو مستمر في كافة المجالات.

ووجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير للسفير الروسي لدى المملكة على جهوده الطيبة في تعزيز التعاون بين البلدين، متمنيا له كل التوفيق فيما سيوكل إليه من مهام، وأبلغه بنقل تحياته للرئيس فلاديمير بوتن وتمنياته له وللحكومة الروسية المزيد من التوفيق والنجاح.

ومن جهته أشاد السفير الروسي لدى المملكة بما توليه البحرين وما تبديه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الروسية، والارتقاء بمجالات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، منوها بما وجده من دعم حكومي سهل مهام عمله في المملكة.

المصدر:وكالة الأنباء البحرينية

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