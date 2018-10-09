مقتل عسكري تركي بقصف صاروخي مصدره العراق

لقي جندي تركي مصرعه وأُصيب 4 آخرون، اليوم الثلاثاء، نتيجة قصف صاروخي مصدره الأراضي العراقية، التي يسيطر عليها مسلحو حزب العمال الكردستاني.

وأفاد مسؤولون في مدينة هكاري في جنوب شرق تركيا، أن صاروخين أُطلقا من شمال العراق على قاعدة عسكرية تركية، وأسفر القصف عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بينهم مدني إصابته بليغة.

واستأنفت تركيا عملياتها العسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه منظمة إرهابية، سنة 2015 بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وتشير إحصائيات وزارة الدفاع التركية إلى أن أكثر من 10 آلاف عنصر من حزب العمال الكردستاني قتلوا في النزاع المسلح، فيما أسفرت الهجمات التي ينفذها الحزب عن مقتل أكثر من ألف عسكري وشرطي ونحو 500 مدني.

المصدر: نوفوستي