تفاصيل مثيرة من حياة إرهابيين امتهنا الرعي وتصميم الأزياء لدى "داعش"

نشر مجلس القضاء الأعلى في العراق اعترافات اثنين من إرهابيي "داعش"، موضحا أنهما لم ينخرطا كثيرا في المعارك لكنهما مارسا أدوارا كبيرة في الإسناد والدعم اللوجستي والإعلامي.

إقرأ المزيد

وقال القاضي المسؤول عن قضيتهما في محكمة التحقيق المركزية المعنية بشؤون الإرهاب، اليوم الثلاثاء، إن "الإرهابيين أبو سعيد وأبو زياد كانا من بين 15 إرهابيا ألقي القبض عليهم في سوريا بجهود من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي، وإشراف القاضي المختص، وبموجب عمل مشترك من الجانب السوري".

الإرهابي المدعو أبو سعيد والبالغ من العمر 23 عاما، عراقي الأصل ويحمل الجنسية السورية، أكد للقاضي خلال تسجيل اعترافاته على أن "عمله في الإعلام أطلعه عن كيفية عمل المنظومة الإعلامية لداعش".

كما أوضح أنه "كان يسكن في سوريا ويعمل مصمما للأزياء، حتى تعرف على أحد الأشخاص العاملين في الوحدة الإعلامية للتنظيم في ولاية الفرات، وأقنعه بالانتماء لداعش".

ويتابع: "عملت في الإعلام في ولاية الفرات، وتوليت طبع الصحف الورقية، وفي وكالة أعماق وطبع المنشورات والخطب الموحدة الخاصة بالتنظيم.. كما شاركت في تصوير عمليات القتل التي كان يقوم بها التنظيم وإظهارها بشكل إصدارات وبثها".

كذلك، كشف الإرهابي الآخر، وهو أبو زياد ويبلغ من العمر 43 عاما، عن كيفية انتمائه للتنظيم وتفاصيل عمله.

وقال أبو زياد: "كنت أسكن قضاء حديثة وأعمل في رعي الأغنام ثم في تجارة الأسماك حتى دخول تنظيم داعش إلى مناطقنا، عندها التقيت أيوب".

وأضاف: "قريبي أيوب كان على مقربة من مصادر القرار في التنظيم، وحين عرض علي الانتماء وافقت مباشرة ورددت ما يسمى البيعة التي يجب على كل من ينتمي للتنظيم ترديدها، رددتها أمام شخص مكنى بأبي قتادة وهو المفتي الشرعي لما يسمى ولاية الفرات".

إقرأ المزيد

وأشار أبو زياد إلى أنه دخل دورتين إحداهما في الشريعة والأخرى عسكرية، ثم عمل في نقل الجرحى والمصابين من أفراد التنظيم خلال المعارك، حتى انتقل إلى نينوى وأصبح مسؤولا عن مفرزة عسكرية مهمتها الإسناد خلال المعارك.

وبالحديث عن أسرته قال "لدي 10 أولاد 5 من الإناث و5 من الذكور، جند 3 من أولادي في صفوف التنظيم تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 20 عاما وخاضوا معارك عدة، وأذكر أني التقيت بولدي الكبير في إحدى المعارك في الموصل حين قتل هناك".

وعن مصاهرته للمجهز العام في التنظيم قال: "قمت بتزويج بناتي اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 عاما و16 عاما إلى عناصر في تنظيم داعش خلال فترة تواجدنا في سوريا وقد زوجت ابنتي الكبيرة إلى المدعو أبو عبد الله الزوبعي والذي يشغل منصب المجهز العام في التنظيم".

المصدر: السومرية