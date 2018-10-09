لبنان والأردن بحثا عودة اللاجئين السوريين وفتح معبر نصيب

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره اللبناني جبران باسيل في عمان التعاون الاقتصادي المشترك، والأزمة السورية وملف عودة اللاجئين وإعادة فتح المعابر وأزمة الأونروا.

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وجاء موقف البلدين متقاربا جدا في موضوع ضرورة عودة اللاجئين السوريين لديارهم، وتداول الوزيران فكرة عقد مؤتمر لدول جوار سوريا حيث ينتشر اللاجئون السوريون.

وأكد باسيل في تصريح صحفي على دعم بلاده لعودة الأمن والاستقرار إلى سوريا وعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، باعتبار بقائهم يشكل قنبلة موقوتة في البلدان التي لجأوا إليها، وأشار في حديثه إلى أن لبنان يتطلع بشدة إلى افتتاح الحدود السورية من أجل إعادة التبادل التجاري عبر الحدود إلى الأردن وباقي البلدان .

وتطرق الوزيران إلى مسألة فتح معبر نصيب بين الأردن وسوريا الذي تأخرت عملية إعادة تشغيله لأسباب لوجستية في الجانب السوري، ما يعني أن هذا الموضوع مؤجل لأسباب غير سياسية.

من جانبه جدد وزير الخارجية الأردني دعم بلاده لحل سياسي في سوريا يحفظ وحدتها ويكون مقبولا لدى الشعب السوري، مشيرا إلى أن قرار افتتاح معبر جابر الأردني مع سوريا (معبر نصيب) سيتخذ حين استكمال الاجتماعات الفنية واللوجستية بين الجانبين الأردني والسوري.

كما أكد على أهمية إيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإعادة تحريك ملف عملية سلام حقيقية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

المصدر: وكالات



