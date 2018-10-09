صورة تظهر لحظة دخول خاشقجي إلى قنصلية بلاده في إسطنبول

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية صورة للصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، وهو يدخل إلى قنصلية بلاده في اسطنبول التركية الثلاثاء الماضي.

وأظهرت الصورة التي التقطتها كاميرا خارج المبنى أن خاشقجي، الذي كان يرتدي بدلة سوداء، دخل إلى مبنى القنصلية في الواحدة ظهرا و14 دقيقة، حيث ظهر أمامه شخص، قرب الباب، لم تحدد هويته.

وتوجه جمال خاشقجي يوم الثلاثاء الماضي إلى قنصلية السعودية في اسطنبول بهدف استخراج وثيقة. ويقول الجانب السعودي إنه خرج بعد فترة قصيرة من دخوله القنصلية، لكن خطيبته التركية تؤكد أنها انتظرته طوال اليوم، أمام القنصلية وأنه لم يخرج.

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المصدر: "واشنطن بوست"