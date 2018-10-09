شاهد.. عشماوي ضابط الصاعقة المصرية السابق يقاد إلى عربة مدرعة للجيش الليبي!

نشرت وكالة الأنباء الليبية مقطع فيديو يظهر فيه الإرهابي هشام عشماوي، زعيم تنظيم "المرابطون" وضابط الصاعقة المصرية السابق، وهو يقاد إلى عربة مدرعة بعد القبض عليه في مدينة درنة.

ووقع عشماوي، وهو من القادة الميدانيين الخطرين، ومتورط في تنفيذ عمليات دامية في مصر، في قبضة الجيش الوطني الليبي أمس خلال عملية أمنية نفذت في أحد أحياء مدينة درنة.

وكان الجيش الليبي أعلن أن عشماوي قبض عليه في حي المغار في مدينة درنة، وأنه كان يرتدي حزاما ناسفا، إلا أنه لم يتمكن من تفجيره أثناء عملية اعتقاله.

المصدر: وال