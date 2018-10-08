صورة الإرهابي "بهاء علي" مرافق عشماوي قبيل محاولة تفجير نفسه

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة الإرهابي المصري "بهاء علي" أحد مرافقي القيادي الإرهابي هشام عشماوي، والذي تم القبض عليه اليوم من قبل قوات الجيش الليبي في مدينة "درنة".

وأعلنت "غرفة عمليات الكرامة"، التابعة للجيش الليبي أن "الإرهابي عشماوي قبض عليه في حي المغار في مدينة درنة وكان يرتدي حزاما ناسفا، لكنه لم يستطع تفجيره.

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وأعلن الجيش الليبي أنه تم القبض على سيدتين هما زوجتي الإرهابيين "عشماوي"، ورفاعي سرور الذي قتل في عملية سابقة للجيش الليبي قبل أشهر.

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ويوصف الإرهابي هشام عشماوي بأنه أحد أخطر العناصر الإرهابية الأجنبية المتواجدة في ليبيا، وهو أمير تنظيم "المرابطون" التابع لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في "درنة"، وكان يقيم فيها منذ فراره من مصر قبل 4 سنوات.

المصدر: الوطن