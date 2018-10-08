جهاز مكافحة التجسس في التشيك يعطل مخدمي شبكة هاكر لحزب الله

أعلن جهاز "مكافحة التجسس" التشيكي، أنه ساهم في تعطيل مخدمي شبكات هاكر لحزب الله اللبناني، في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي كانت تستخدم في عمليات التجسس السيبراني.

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وقال رئيس جهاز الأمن والمعلومات "مكافحة التجسس" التشيكي، ميشال كوديلكا في بيان اليوم الاثنين، "حددنا ضحايا "نشطاء الهاكر" وحددنا مصادر الهجمات، وبناء على معلوماتنا، تم تعطيل خوادم المخترقين"​​​.

وتابع البيان "أدت الحسابات المزيفة لفتيات جميلات إلى ظهور اتصالات مع رجال في أوروبا، فضلا عن الشرق الأدنى والأوسط، ومن خلال تقديم تطبيقات خاصة، أصبحت الأجهزة التي تعرضت للهجوم تحت سيطرة المتسللين، وبهذه الطريقة، ومن خلال الحصول على محادثات بث مباشرة، تمكن "الهاكر" من جمع رسائل نصية قصيرة وتحديد جهات الاتصال وصور لأصحاب الأجهزة، بما في ذلك بيانات عن موقعهم وإمكانية تسجيل المحادثات".

وأشار البيان إلى أنه في أوائل 2017، تم التعرف على مجموعة القراصنة التي هاجمت الشبكات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، ولعبت الحسابات الوهمية و عدم مبالاة أصحاب الهواتف المحمولة دورا رئيسيا "في هذه العمليات التجسسية".

هذا وأوصت خدمة مكافحة التجسس مستخدمي الأجهزة النقالة بعدم الاستجابة، للعروض المختلفة من منظمات مجهولة على شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: سبوتنيك



