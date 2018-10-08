بعد جدل كبير.. المركزي العراقي يصدر توضيحا بشأن العملات الجديدة (صور)

أصدر البنك المركزي العراقي، الاثنين، توضيحا بشأن العملات الجديدة، مبينا أن من حقه تحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها.

وأكد البنك في بيان أن من المهام الأساسية لعمل البنك المركزي والمنصوص عليها في المادة الرابعة من قانونه وهو إصدار العملة العراقية وإدارتها.

وأوضح البنك أنه اتخذ قرارا بإدراج اسم المحافظ عند إعادة طبع أو أصدار أي ورقة نقدية، وأن لجنة العملة اتخذت القرار منذ أشهر وفقا لكافة الاعتبارات القانونية والتنظيمية والفنية والممارسات الدولية.

وأصدر البنك المركزي، الأحد، طبعته الثانية من الأوراق النقدية للفئات (25000، 10000، 1000، 500، 250) دينار، مؤكدا أن العملة الجديدة تضمنت كتابة اسم المحافظ بدلا من توقيعه في الإصدار القديم، انسجاما مع ما هو متبع الآن في دول أخرى، كما تم تعديل التاريخين الهجري والميلادي إلى التاريخين (1440هـ -2018م).

وتابع البنك "أن الأوراق النقدية في مختلف الدول تحتوي على توقيع سلطة الإصدار وهو محافظ البنك المركزي".

وذكر المركزي العراقي نموذجي العملتين الورقيتين اللتين صدرتا عام 1932 وعام 1964 وحملتا بالصيغة ذاتها توقيع محافظ البنك المركزي العراقي.

المصدر: البنك المركزي العراقي