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وفاة "أم عماد" والدة أبرز قادة حزب الله العسكريين

أخبار العالم العربي

وفاة
Globallookpress
حزب الله اللبناني
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انتقلت، يوم الاثنين، "أم عماد" والدة القيادي العسكري لحزب الله الحاج الرضوان عماد مغنية الذي اغتيل بتفجير سيارته في دمشق قبل 10 سنوات، إلى جوار ربها.

كما أن "أم عماد" هي جدة القيادي في حزب الله جهاد عماد مغنية، الذي قتل مع 5 من رفاقه في غارة إسرائيلية استهدفت موكبهم في القنيطرة في يناير 2015.

يذكر أن حزب الله كان قد اتهم الموساد الإسرائيلي باغتيال عماد مغنية في 12 فبراير 2008 في دمشق، فيما أنكرت تل أبيب ضلوع أجهزتها في العملية، لكن شهادات ظهرت لاحقا أكدت أن الموساد كان وراء عملية الاغتيال.

كما خلص تحقيق صحفي أجرته "واشنطن بوست" إلى أن اغتيال القائد في حزب الله عماد مغنية في 2008 بالعاصمة السورية دمشق، كان بعملية مشتركة نفذها الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA".

المصدر: وكالات

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