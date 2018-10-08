روسي ينتقم من عشيق زوجته "لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى"
Sputnik
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انتقم مواطن روسي من عشيق زوجته وسط الشارع في مدينة أوفا، عاصمة جمهورية بشكورتوستان الروسية، حيث طعن الرجل العشيق.
وبدأ الحادث عندما رأى الرجل زوجته في الشارع في أحضان رجل آخر، مما دفعه إلى طعنه بالسكين في صدره ومات على الفور، وتمكن رجال الشرطة من اعتقال الجاني.
ويلاحظ أن المعتقل كان قد سبق محاكمته بتهمة القتل، وأمضى حوالي 14 سنة في السجن.
المصدر: نوفوستي
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