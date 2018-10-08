"رضوان فايد" أسطورة الهروب من السجن.. في مغامرة جديدة مع الشرطة الفرنسية

دخل رضوان فايد صاحب واقعة الهروب بالمروحية من أحد السجون في فرنسا، في مغامرة جديدة مع الشرطة، حيث أعلن إضرابه عن الطعام.

إقرأ المزيد

ووفقا لصحيفة فيجارو الفرنسية نقلا عن مصادر في السجن، أن السلطات تحاول اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بصحة السجناء. وتفيد التقارير بأن فايد يُحتجز في الحبس الانفرادي، ومقيد في حركته.

ويعد فايد مجرما فرنسيا ذا أصول جزائرية، وأشهر المجرمين في فرنسا وقد هرب عدة مرات من السجن آخرها في 1 يوليو 2018، عندما تمكن من الهروب بواسطة طائرة هليكوبتر هبطت على أرض السجن.

وتمكنت الشرطة الفرنسية من اعتقال فايد في 3 أكتوبر 2018 بعد 3 أشهر على هروبه.

المصدر: نوفوستي