سفير السعودية في لبنان: "مسرحية خاشقجي" مؤامرة استخباراتية دبرت بإحكام

قال القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد بخاري، في تغريدة له على "تويتر" إن "مسرحية خاشقجي" مؤامرة ومكيدة استخباراتية دبرت بإحكام للنيل من سمعة السعودية والإساءة إليها.

#مسرحية_اغتيال_خاشقجي مؤامرة ومكيدة استخباراتية دبرت بإحكام بغرض النيل من سمعة السعودية والإساءة إليها. — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) 7 октября 2018 г.

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ولا يزال خاشقجي الذي كان معروفا لانتقاده سلطات المملكة، يعد مختفيا منذ دخوله مقر القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، يوم الثلاثاء 2 أكتوبر، وسط شبهات بأنه قتل في عملية مدبرة داخل مبنى القنصلية.

وتضاربت الأنباء حول مصير الصحفي السعودي الذي اختفى منذ زيارته قنصلية بلاده، حيث ذكرت مصادر أمنية تركية أن 15 سعوديا دخلوا قنصلية بلادهم في إسطنبول تزامنا مع وجوده فيها.

وتستمر التناقضات بين التصريحات السعودية والتركية، حيث أعلنت الشرطة التركية يوم السبت أن التقديرات الأمنية الأولية حول قضية اختفاء خاشقجي، تقول إنه قتل في عملية مدبرة داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، وهو ما نفته القنصلية السعودية بإسطنبول، وشككت بأن تكون هذه التصريحات صادرة عن مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع.

المصدر: وكالات + تويتر