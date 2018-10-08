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سقوط الذراع الأيمن للإرهابي المصري هشام عشماوي في ليبيا

أخبار العالم العربي

سقوط الذراع الأيمن للإرهابي المصري هشام عشماوي في ليبيا
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الإرهابي زغيبة
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نجح الجيش الليبي، الاثنين، في القبض على الإرهابي مرعي عبد الفتاح خليل زغبية، المدرج على قوائم الأمم المتحدة والولايات المتحدة منذ عام 2006 في عدة قضايا أمنية من الدرجة الأولى.

وأوضح المتحدث العسكري باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، في تصريح صحفي، أن زغيبة يعتبر الرجل الثاني لتنظيم القاعدة في ليبيا وأحد أخطر المطلوبين دوليا، ويعد الذراع الأيمن للإرهابي المقبوض عليه هشام عشماوي في تنظيم "مرابطون".

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وأضاف المسماري، أن العملية الأمنية التي نجحت في الإيقاع بـ"زغيبة" كانت من قبل سرية أسامة الأطرش، التابعة للواء 106 مجحفل لدى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

ويذكر أن مرعي زغبية، 58 عاما، من سكان منطقة أخريبيش في مدينة بنغازي، متزوج من مغربية.

بدأ رحلته مع التنظيمات الجهادية في أفغانستان عام 2001، وتواجد في معسكر تابع لتنظيم القاعدة.

المصدر: وكالات

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