الملك الأردني يؤكد ضرورة إعادة إحياء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

استقبل الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، زعيم حزب العمل الإسرائيلي آفي غاباي، في لقاء ركز على التطورات المرتبطة بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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وأكد العاهل الأردني ضرورة إعادة إحياء عملية السلام، استنادا إلى حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وشدد على أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين، مؤكدا أن الأردن مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

من جهته أعرب زعيم حزب العمل الإسرائيلي آفي غاباي، خلال اللقاء، عن تقديره لأهمية اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، ولجهود الملك المتواصلة من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وعبر غاباي عن التزامه بتحقيق السلام بين إسرائيل والدول العربية على أساس حل الدولتين، بصفته السبيل الأمثل لتحقيق السلام والأمن بعيد المدى لإسرائيل.

المصدر: RT+بترا