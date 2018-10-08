 
مباشر

الخارجية السعودية تنفي مزاعم طرد السفير التركي من المملكة

أخبار العالم العربي

الخارجية السعودية تنفي مزاعم طرد السفير التركي من المملكة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwar

نفى مصدر مسؤول في الخارجية السعودية خبر طرد السفير التركي من المملكة على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

ونقلت "واس" عن المصدر قوله إن هذا الخبر "لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا".

وفند المصدر بهذا التصريح ما نُشر في أحد المواقع الإلكترونية من مزاعم بإصدار وزارة الخارجية السعودية بيان تضمن "طرد السفير التركي من المملكة" على خلفية اختفاء جمال خاشقجي.

ولا يزال الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان معروفا لانتقاده سلطات المملكة، يعد مختفيا منذ دخوله مقر القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء الماضي، وسط شبهات بأنه قتل في عملية مدبرة داخل مبنى القنصلية.

المصدر: واس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تركيا تطالب بتفتيش قنصلية السعودية في إسطنبول على خلفية اختفاء خاشقجي.. فهل توافق الرياض؟