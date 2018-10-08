الخارجية السعودية تنفي مزاعم طرد السفير التركي من المملكة

نفى مصدر مسؤول في الخارجية السعودية خبر طرد السفير التركي من المملكة على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

ونقلت "واس" عن المصدر قوله إن هذا الخبر "لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا".

وفند المصدر بهذا التصريح ما نُشر في أحد المواقع الإلكترونية من مزاعم بإصدار وزارة الخارجية السعودية بيان تضمن "طرد السفير التركي من المملكة" على خلفية اختفاء جمال خاشقجي.

ولا يزال الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان معروفا لانتقاده سلطات المملكة، يعد مختفيا منذ دخوله مقر القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء الماضي، وسط شبهات بأنه قتل في عملية مدبرة داخل مبنى القنصلية.

المصدر: واس