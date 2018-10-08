عراقيات يقدمن طلبا لرئيس الجمهورية لتمثيل المرأة في مناصب "سيادية"

قدمت مجموعة من النساء والناشطات العراقيات طلبا إلى رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح لتحقيق تمثيل المرأة في المناصب "السيادية"، حسبما أفاد مراسلنا.

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وتظهر وثيقة مكتوبة بخط اليد حصلت عليها RT طلب النساء العراقيات، وكتبن فيها "نحن مجموعة من النساء العراقيات من برلمانيات وناشطات في المجتمع المدني وأكاديميات، نطالب رئيس الجمهورية بصفته حاميا للدستور العراقي ورئيس الحكومة المكلف ورئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية، بتمثيل المرأة في المناصب السيادية".

وحددت النساء العراقيات المناصب بحسب الوثيقة، وهي "نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء، ورئاسة بعض الهيئات المستقلة"، وأكدن أن "مطالبهن نابعة من روح الدستور العراقي الذي نص على المساواة بين الجنسين".

وقالت النائبة السابقة ريزان الشيخ لـRT "نعم، قدمنا هذا الطلب لرئيس الجمهورية برهم صالح، وكلنا ثقة بأنه لن يكون بجانب من يريد تهميش المرأة، بل سيكون سندا لها".

وأضافت "ربما سيكون لنا اجتماع مع رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، وسنعمل على اللقاء برئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي لتحقيق مطالبنا".

المصدر: RT