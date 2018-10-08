نائب عراقي يهدد بملاحقة وزراء فاسدين قبل توديع وزاراتهم

أعلن عضو البرلمان العراقي، فائق الشيخ علي، اليوم الاثنين، أن بعض الوزراء يوقعون عقودا ذات عمولات هائلة قبل توديع وزاراتهم، مهددا بملاحقتهم قضائيا.

وكتب الشيخ علي في تغريدة على موقع تويتر: "بعض الوزراء يقومون هذه الأيام بتوقيع عقود ذات عمولات تجاوزت عشرات الملايين من الدولارات، قبل توديع وزاراتهم"، مضيفا أن على رئيس الوزراء "إيقاف ذلك وإبطال صفقاتهم".

وهدد النائب بملاحقة الوزراء الفاسدين قانونيا وقضائيا، مشيرا إلى أن "هؤلاء لن يستطيعوا الإفلات من العقاب كما يتصورون".

المصدر: السومرية نيوز