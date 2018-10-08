القنصلية الليبية في تونس تتدخل بقضية الفتاة التي تعرضت للاغتصاب

قال المكتب الإعلامي بالسفارة الليبية في تونس إن القنصلية العامة تتابع قضية المواطنة الليبية التي تعرضت لاعتداء جنسي بعد تقدمها ببلاغ إلى مركز شرطة جبل الجلود في تونس عقب الواقعة.

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وأوضح المكتب الإعلامي أمس الأحد، أن القنصلية كلفت محاميين وموظفا دبلوماسيا بمتابعة القضية مع المواطنة الليبية المقيمة في تونس.

من جهته، أكد القنصل الليبي المكلف في تونس، محمد بن شعبان أنه يشرف بنفسه على متابعة القضية، مشيرا إلى أن "القضية كان بها تضارب كبير في الأقوال حيث قالت الفتاة إنه سرق منها مبلغ يقدر بـ 500 دينار تونسي بالإضافة لتعرضها للاغتصاب، بينما صرح المتهم بأنه على علاقة بالفتاة منذ فترة طويلة ولم يغتصبها وهذا ما أكده بعض الشهود".

وأضاف بن شعبان أن "المتهم موقوف لدى مركز شرطة جبل جلول المكان الذي حررت فيه الفتاة المحضر وهم في انتظار تقرير الطبيب الشرعي"، موضحا أنهم كقنصلية كلفوا "مكتبا يعتبر من أهم مكاتب المحاماة في تونس للدفاع عن الفتاة المجني عليها حسب التحقيقات الأولية".

وذكرت وسائل إعلام تونسية السبت، أن فتاة ليبية تعرضت لاعتداء جنسي بعد خطفها من قبل عامل في أحد المطاعم في تونس، واقتادها نحو غابة ابن سينا غرب العاصمة، وقام باغتصابها قبل أن يعثر عليها مواطنون في حالة إغماء داخل الغابة.

المصدر: بوابة الوسط