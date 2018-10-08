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ميلانيا ترامب تشكر السيسي وقرينته

أخبار العالم العربي

ميلانيا ترامب تشكر السيسي وقرينته
@Egy.Pres.Spokesman
السيسي وزوجته انتصار مع ميلانيا ترامب
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وجهت ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار عامر، على حسن استضافتها، يوم السبت الماضي في مصر.

وقالت ميلانيا في تدوينة نشرتها السفارة الأمريكية في القاهرة على حسابها في تويتر، أمس الأحد: "أود أن أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة الأولى انتصار عامر على استضافتي في مصر".

وأضافت: "لقد كانت فرصة جميلة لرؤية الأهرامات بنفسي، والتي هي حقا كنز تاريخي".

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وزارت السيدة الأولى في أمريكا مصر يوم السبت الماضي، في ختام جولتها الأفريقية، وشاهد​ أهرامات الجيزة في ظل إجراءات أمنية مشددة، واهتمام إعلامي كبير.

المصدر: السفارة الأمريكية في القاهرة

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