ميلانيا ترامب تشكر السيسي وقرينته

وجهت ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار عامر، على حسن استضافتها، يوم السبت الماضي في مصر.

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وقد صرحت السيدة الأولى ميلانيا ترامب قائلة: أود أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة الأولى انتصار عامر على استضافتي في مصر.https://t.co/IQvkwAyNy8#FLOTUSinAfrica2018 — US Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) 7 октября 2018 г.

وقالت ميلانيا في تدوينة نشرتها السفارة الأمريكية في القاهرة على حسابها في تويتر، أمس الأحد: "أود أن أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة الأولى انتصار عامر على استضافتي في مصر".

وأضافت: "لقد كانت فرصة جميلة لرؤية الأهرامات بنفسي، والتي هي حقا كنز تاريخي".

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وزارت السيدة الأولى في أمريكا مصر يوم السبت الماضي، في ختام جولتها الأفريقية، وشاهد​ أهرامات الجيزة في ظل إجراءات أمنية مشددة، واهتمام إعلامي كبير.

المصدر: السفارة الأمريكية في القاهرة