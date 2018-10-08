ميلانيا ترامب تشكر السيسي وقرينته
وجهت ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار عامر، على حسن استضافتها، يوم السبت الماضي في مصر.
وقد صرحت السيدة الأولى ميلانيا ترامب قائلة: أود أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة الأولى انتصار عامر على استضافتي في مصر.https://t.co/IQvkwAyNy8#FLOTUSinAfrica2018— US Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) 7 октября 2018 г.
وقالت ميلانيا في تدوينة نشرتها السفارة الأمريكية في القاهرة على حسابها في تويتر، أمس الأحد: "أود أن أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة الأولى انتصار عامر على استضافتي في مصر".
وأضافت: "لقد كانت فرصة جميلة لرؤية الأهرامات بنفسي، والتي هي حقا كنز تاريخي".
وزارت السيدة الأولى في أمريكا مصر يوم السبت الماضي، في ختام جولتها الأفريقية، وشاهد أهرامات الجيزة في ظل إجراءات أمنية مشددة، واهتمام إعلامي كبير.
المصدر: السفارة الأمريكية في القاهرة