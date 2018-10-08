خاشقجي عن الأزمة السورية والوجود الإيراني وموقف بلاده في آخر حوار تلفزيوني!

طرح الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي في لقاء مع قناة تلفزيونية سورية "معارضة" وصفة، اعتبرها الوحيدة لإخراج الإيرانيين من سوريا.

وشدد خاشقجي على أن بلاده إذا أرادت أن تضمن خروج الإيرانيين من سوريا، فعليها أن تعود "وتؤيد تماما الثورة السورية وأن تتحالف مع الأتراك في ذلك"، لافتا إلى أن الأتراك هم الحليف الوحيد الذي يتوافق مع السعودية في هذه المسألة.

خاشقجي: يجب على #السعودية أن تعود لتأييدها للثورة السورية وتتحالف مع الأتراك.@JKhashoggi

لمشاهدة المقابلة كاملة https://t.co/OqXIQLQe8mpic.twitter.com/DSg8uX9nF7 — Noor Haddad (@Haddad_Noor) September 23, 2018

وفي معرض حديثه عن هذه المسألة، انتقد خاشقجي موقف بلاده الراهن من "الإسلام السياسي" في سوريا وفي تركيا، واصفا ذلك بأنه "ارتباك بوصلة".

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