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خاشقجي عن الأزمة السورية والوجود الإيراني وموقف بلاده في آخر حوار تلفزيوني!

أخبار العالم العربي

خاشقجي عن الأزمة السورية والوجود الإيراني وموقف بلاده في آخر حوار تلفزيوني!
AFP
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طرح الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي في لقاء مع قناة تلفزيونية سورية "معارضة" وصفة، اعتبرها الوحيدة لإخراج الإيرانيين من سوريا.

وشدد خاشقجي على أن بلاده إذا أرادت أن تضمن خروج الإيرانيين من سوريا، فعليها أن تعود "وتؤيد تماما الثورة السورية وأن تتحالف مع الأتراك في ذلك"، لافتا إلى أن الأتراك هم الحليف الوحيد الذي يتوافق مع السعودية في هذه المسألة.

وفي معرض حديثه عن هذه المسألة، انتقد خاشقجي موقف بلاده الراهن من "الإسلام السياسي" في سوريا وفي تركيا، واصفا ذلك بأنه "ارتباك بوصلة".

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