بماذا علّق خاشقجي على "ابتزاز" ترامب للسعودية؟

قبيل اختفائه الغامض بيوم، نشر الصحفي جمال خاشقجي مقطعا من تصريح صحفي كان أدلى به لموقع "دويتشه فيله"، شدد فيه على أن ترامب مخطئ بظنه أنه هو من يحمي السعودية في مواجهة إيران.

وأكد خاشقجي في هذا التصريح أن بلاده "تستطيع حماية نفسها بقدراتها الذاتية وبامتدادها الإسلامي، شرط أن تعيد ترتيب تحالفاتها من جديد".

حول تصريحاته الاخيرة، خاشقجي: ترامب مخطئ عندما يظن أنه هو من يحمي السعودية في مواجهة إيران: "إن افترضنا أنها ستواجه ايران، فستكون حرباً مكلفة على الطرفين وعلى العالم. أما السعودية فهي تملك قوة كافية لحماية نفسها، ولا تحتاج سوى أن تعرف من هم حلفاؤها" . https://t.co/DvVadQPN7m — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) October 1, 2018

وكان موقع "دويتشه فيله" نقل في نفس المناسبة عن الكاتب والصحفي السعودي المختفي في تركيا منذ الثاني من أكتوبر الجاري، أنه لا يرى فيما صدر عن الرئيس الأمريكي من مطالب للمملكة، ابتزازا جديدا، بل "توظيف رخيص من ترامب، الذي يخاطب قاعدته الانتخابية عبر الإساءة إلى المملكة. وهو ما ينبغي أن تحتج عليه هذه الأخيرة وترفضه، خاصة إذا ما استمر ترامب على المنوال ذاته".

ولفت خاشقجي كذلك إلى أن السعودية لا تزال "تراهن على ترامب لأجل تنفيذ ما وعدها به، أي تحجيم دور إيران في المنطقة"، ونصح بلاده في هذا السياق بأن تعيد "تقييم وضع العلاقات مع ترامب الذي أضحى موقفه في داخل الولايات المتحدة ضعيفا".

المصدر: دويتشه فيله