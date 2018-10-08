 
مباشر

إسرائيل تعتقل شقيقة منفذ عملية "بركان"

أخبار العالم العربي

إسرائيل تعتقل شقيقة منفذ عملية
AFP
عناصر من الجيش الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kw6v

اعتقل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، شقيقة منفذ عملية مستوطنة "بركان" من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

إقرأ المزيد
مقتل مستوطنين 2 وإصابة آخرين بإطلاق نار قرب مستوطنة بركان جنوب نابلس

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية داهمت حي المعاجين في مدينة نابلس، واعتقلت "فيروز نعالوة" المحاضرة في كلية الصيدلة بجامعة النجاح الوطنية.

وقتل فلسطيني إسرائيليين اثنين أمس الأحد في المنطقة الصناعية داخل مستوطنة "بركان" المقامة على أرض محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وقالت هيئة البث العبرية إن الإسرائيليين (رجل وامرأة) قتلا متأثرين بجروحهما، وذكرت ان ثالثا يتلقى العلاج. وأضافت أن منفذ الهجوم يبلغ من العمر 23 عاما، من سكان طولكرم، شمالي الضفة، فر من المكان بعد تنفيذ إطلاقه النار على الإسرائيليين.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا