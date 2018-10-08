إسرائيل تعتقل شقيقة منفذ عملية "بركان"

اعتقل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، شقيقة منفذ عملية مستوطنة "بركان" من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

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وقال شهود عيان إن قوة عسكرية داهمت حي المعاجين في مدينة نابلس، واعتقلت "فيروز نعالوة" المحاضرة في كلية الصيدلة بجامعة النجاح الوطنية.

وقتل فلسطيني إسرائيليين اثنين أمس الأحد في المنطقة الصناعية داخل مستوطنة "بركان" المقامة على أرض محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وقالت هيئة البث العبرية إن الإسرائيليين (رجل وامرأة) قتلا متأثرين بجروحهما، وذكرت ان ثالثا يتلقى العلاج. وأضافت أن منفذ الهجوم يبلغ من العمر 23 عاما، من سكان طولكرم، شمالي الضفة، فر من المكان بعد تنفيذ إطلاقه النار على الإسرائيليين.

المصدر: الأناضول