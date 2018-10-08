(فيديو) - وفاة كوميدي سعودي معروف

توفي الممثل الكوميدي السعودي الشاب محمد بن رافعة، أمس الأحد، بحادث سير في مدينة حائل شمالي المملكة السعودية.

وتصدر وسم "محمد بن رافعة" قائمة الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة، ونعى المغردون من خلاله الشاب الراحل معربين عن صدمتهم من خبر وفاته المفاجئ.

وتداول نشطاء صورا وفيديوهات اللحظات الأخيرة للراحل، حيث بدا في قمة السعادة قبل الحادث الذي حصل له وما زالت تفاصيله مجهولة.

ويظهر بن رافعة في فيديو، على متن سيارة من الطراز القديم، يقول هو وسائقها إنها موديل عام 1984 ومن نوع "لاندروفر ديفيندر".

وبينما تسير السيارة، ويواصل بن رافعة تصوير مقاطع "سناب شات"، كتب تحت الفيديو: "السيارة لا يوجد فيها فرامل وحزام أمان".

وأعلنت وفاة بن رافعة بعد وقت قصير جدا من ظهوره في السيارة القديمة، ما دفع كثيرين لربط وفاته بالسيارة القديمة التي كان يركبها.

الموت يأخذ الأحباب فجأه، امس يغرد معنا والان نترحم عليه .. لم نسمع عنه الا السمعه الطيبه والوجه البشوش.. الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنه ويصبّر اهله .. لاتحرمون من دعواتكم

#محمد_بن_رافعه@Mohd_Raf3h — الدحمي ، 🇸🇦 (@An_141a) 7 octobre 2018

#محمد_بن_رافعة الإنسان لا يعرف متى اجله آخر سناب له على وجه الأرض .. يارب ارحمه واغفر له وارحمنا 💔💔💔💔 pic.twitter.com/C2k3ghP6yF — m (@x1F333) 7 octobre 2018

المصدر: وكالات