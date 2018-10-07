سوريا.. إلغاء القيادة القطرية لحزب البعث

أفادت صحيفة "الوطن" الرسمية السورية بأن اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث في سوريا توصل لعدة قرارات تنظيمية، بينها استبدال اسم "القيادة القطرية" بـ "القيادة المركزية".

إقرأ المزيد

ونقلت "الوطن" عن مصادر مطلعة أن من بين هذه القرارات تغيير واستبدال اسم "القيادة القطرية بـ "القيادة المركزية لحزب البعث"، بحيث لم يعد هناك أمين قطري للحزب بل "أمين عام".

وأضافت أنه سيصبح أيضا الاسم التنظيمي للأمين القطري المساعد "الأمين العام المساعد"، وبالتالي أصبح أعضاء "القيادة القطرية" أعضاء "القيادة المركزية"، كما تم استبدال تسمية "المؤتمر القطري" بعبارة "المؤتمر العام".

وحسب المصادر، من المتوقع التوصل إلى قرارات أخرى خلال جلسة الاثنين، حيث سيجري انتخاب "أمين سر اللجنة المركزية للحزب"، وهو منصب مستحدث ضمن التغيرات التنظيمية التي شهدها الحزب.

المصدر: صحيفة "الوطن"