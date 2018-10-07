سانا: الجيش السوري يحبط محاولة تسلل لمسلحين

أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن الجيش السوري أحبط محاولة تسلل مجموعات من المسلحين إلى نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي.

وحسبما ذكرت "سانا"، فإن وحدات من الجيش وجهت ضربات مركزة على تحركات لمسلحي "الحزب التركستاني"، الذين حاولوا التسلل بين الأراضي الزراعية باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في محيط قرية المنصورة وتل واسط أقصى شمال سهل الغاب بريف حماة الشمالي.

وأضافت الوكالة أن الضربات أسفرت عن إحباط التسلل بعد مقتل واصابة العديد من المسلحين وفرار من تبقى منهم باتجاه المناطق التي انطلقوا منها.

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وتتابع وحدات من الجيش عملية رصد ومراقبة تحركات المجموعات المسلحة المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي، حيث أحبطت في وقت سابق محاولة تسلل أخرى لمسلحي جماعة "كتائب العزة" باتجاه النقاط العسكرية في محيط قريتي معركبة ولحايا.

المصدر: سانا