الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على قوات هادي بالساحل الغربي

أفاد مراسلنا بأن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أعلنت إطلاق صاروخ محلي الصنع على تجمعات لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في الجبلية بالساحل الغربي.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن قوات الجماعة استهدفت بقصف صاروخي ومدفعي تجمعات لقوات هادي قبالة منفذ علب في عسير وفي صحراء البقع قبالة نجران، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصرها.

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من جهته، أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في حسابه على موقع "تويتر"، أن قوات الجيش تمكنت من تمشيط وتأمين جبل العضيدة وعدد من المزارع المحيطة به في مركز مديرية باقم غرب محافظة صعدة، والتي سيطرت عليها خلال الأيام الماضية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن قوات الجيش نفذت عمليتها بإسناد من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

المصدر: RT، المسيرة