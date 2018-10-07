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بإشراف العبادي.. تعقب وملاحقة بقايا "داعش" في الأنبار

أخبار العالم العربي

بإشراف العبادي.. تعقب وملاحقة بقايا
RT
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 أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، تنفيذ عمليات ملاحقة لبقايا تنظيم "داعش" في الأنبار.

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وقال المركز في بيان مقتضب تلقت RT نسخة منه: "بإشراف القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وتخطيط ومتابعة قيادة العمليات المشتركة نفذت قيادتي عمليات الأنبار والجزيرة عمليات تعقب وتفتيش وملاحقة بقايا عصابات داعش المنهزمة وتأمين تلك المناطق".وأضاف أن "هذه العملية تأتي بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي".

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