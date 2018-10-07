الأردن: تقصير لوجستي سوري يحول دون فتح معبر "جابر-نصيب"

أكد وزير النقل الأردني وليد المصري، اليوم الأحد، أن التقصير في بعض التجهيزات اللوجستية من الجانب السوري يحول دون فتح المعبر الحدودي، حسبما أفادت مراسلتنا.

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وأضاف الوزير أن الاجتماعات لا تزال قائمة مع الجانب السوري للعمل على تجهيز البنى التحتية والأمور اللوجستية، تمهيدا لفتح الحدود.

وفي ذات السياق، أكد نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداوود، استعداد قطاع الشاحنات في الأردن لنقل البضائع وتبادلها فورا مع الجانب السوري، بمجرد الإعلان عن فتح الحدود الأردنية السورية بشكل رسمي.

وأكد الداوود جاهزية خمسة آلاف شاحنة لنقلِ البضائع إلى الجانب السوري، مشيرا إلى أهمية فتح معبر جابر نصيب لما سيقوم به من رفد خزينة البلدين، وعودة حركة البضائع بين لبنان والأردن من جهة أخرى.

وأواخر الشهر الماضي، أعلنت وزارة النقل الأردنية رسميا يوم الـ10 من أكتوبر الجاري موعدا لفتح معبر "جابر - نصيب" الحدودي بين المملكة وسوريا، مؤكدة أنها أنهت الاستعدادات اللوجستية لذلك، واستكملت كل الإجراءات والتحضيرات لتشغيله وعودة تنشيط حركة نقل البضائع وعبور الترانزيت والشحن والمواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

المصدر: RT + وكالات