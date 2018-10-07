تعديل وزاري في حكومة الوفاق الليبية

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج عن تعديل وزاري في حكومة الوفاق، شمل وزارتي الداخلية والمالية وغيرهما.

وكلف السراج علي عبدالعزيز العيساوي بمهام وزير الاقتصاد والصناعة خلفا لناصر الدرسي، وفتحي علي باش آغا بمهام وزير الداخلية خلفا للعميد عبدالسلام عاشور، بالإضافة إلى تكليف فرج عبدالرحمن عمر بومطاري، بمهام وزير المالية خلفا لأسامة حماد.

كما كلف السراج بشير أبو عجيلة محمد القنطري رئيسا للهيئة العامة للشباب والرياضة، خلفا لزياد قريرة.

وكان فايز السراج قد أعلن عن عزمه إجراء تعديل وزاري في حكومة الوفاق منتصف سبتمبر الماضي، مؤكدا أن "هذه المرحلة تتطلب الكفاءة والقرب من الحدث حتى نتمكن من التفاعل بشكل إيجابي مع الأحداث والاستفادة من الدروس الموجودة".

المصدر: بوابة الوسط