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السفارة الإسرائيلية في مصر تنشر لأول مرة فيديو بعد اغتيال السادات

أخبار العالم العربي

السفارة الإسرائيلية في مصر تنشر لأول مرة فيديو بعد اغتيال السادات
Reuters / Ho AN/AA
الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات
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نشرت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة يوم الأحد، مقطع فيديو نادر لزيارة رئيس إسرائيل إسحاق نافون لتقديم العزاء بعد حادثة مقتل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات مباشرة.

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وأرفقت السفارة الإسرائيلية نصا للفيديو قالت فيه: "لقد مر 37 عام على اغتيال الرئيس السادات، بهذه المناسبة نود أن نشارككم، هذا الفيديو لزيارة رئيس إسرائيل إسحق نافون لتقديم العزاء بعد الحادث مباشرة".

وأضافت "الأكثر تأثيرا في قلوبنا أن نرى السلام بين إسرائيل ومصر يستمر في الازدهار بعد مرور 37 عام على هذا اليوم الحزين".

واغتيال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات كان خلال عرض عسكري أقيم في 6 أكتوبر 1981 احتفالا بالانتصار الذي تحقق خلال حرب أكتوبر.

الجدير بالذكر أن السادات سبق وأن حصل على جائزة نوبل للسلام، تكليلا لجهوده الرامية إلى تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي، وقبوله بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل بعد حرب أكتوبر عام 1973.

المصدر: السفارة الإسرائيلية في مصر

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