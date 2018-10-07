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العراق.. انطلاق عملية عسكرية ضد خلايا "داعش" في نينوى

أخبار العالم العربي

العراق.. انطلاق عملية عسكرية ضد خلايا
AFP Haidar MOHAMMED ALI
العراق، أرشيف
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أطلق الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عملية عسكرية لملاحقة خلايا تنظيم داعش وتطهير جبال "مال ويران" في قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقت RT نسخة منه، إن "الجيش والحشد أطلقا عملية أمنية مشتركة لملاحقة خلايا داعش في جبال "مال ويران" في محيط قضاء تلعفر".

وأضاف أن "هندسة الميدان في الحشد الشعبي شرعت بعملية رفع العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التابعة للتنظيم".

وأشار البيان إلى أن "هذه العملية تأتي حرصا من الحشد الشعبي لتوفير مدن خالية من المخالفات الحربية والمتفجرات ضمن قواطع المسؤولية".

المصدر: RT

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